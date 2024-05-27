الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير والإهمال بمستشفى أم المصريين لـ 29 يوليو

آرشيفية
آرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين فى قضية اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين إلى يوم 29 يوليو المقبل.

ووجهت النيابة للمتهمين "ع. ح" طبيب مقيم بمستشفى أم المصريين، "ن. ر" ممرضة، و"م. ع" فني عظام، و"ر. أ"، تهمة اختلاس ورقة علاج الطفل سليم طارق، والتى وجدت فى حيازة المتهم الأول، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.

وكشف والد المجنى عليه، خلال التحقيقات إنه حال محاولة نجله سليم السير على قدميه سقط على كف يده اليسرى فتورمت، فتوجه مسرعا لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى أشعة لنجله واكتشفوا أن نجله مصاب بشرخ بالعظم في يده اليسرى.

وأضاف أن الأطباء أوصوه بالتوجه لمستشفى بها طبيب أخصائى أطفال، فتوجه رفقة الشاهدة الثانية إلى مستشفى أم المصريين العام، فقام المتهم الثالث بتوقيع الكشف الطبي على نجله ظنا منه أنه طبيب بالمستشفى منخدعا بقيام الجميع بمناداته بلقب الطبيب، فقام بمناظرة نجله واطلع على الأشعة التي بحوزته.

ولفت إلى أن المتهم الثالث أخبره بأن الطفل في حاجة لتركيب جبيرة بالذراع اليسرى، وكلف إحدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته، وعقب ذلك قرر له أن يأخذ الطفل ويغادر وأرشده على علاج ليعطيه للطفل.

وأوضح والد المجني عليه، أنه عقب عودته للمنزل فوجئ بزيادة الورم بذراع نجله وازرقت فتوجه فورًا لمستشفى القصر العيني قسم الطوارئ وعقب إجراء الفحوصات الطبية للطفل قرر له الطبيب أن الطفل كان لا يحتاج لجبيرة طبية، لكن يحتاج لعلاج فقط.

ولفت الى أن الجبيرة تسببت في حدوث "غرغرينا" في الشرايين والتي تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع لأن الغرغرينا الناتجة عن الجبيرة انتشرت في الذراع ولا يمكن الانتظار، لأنها ستتسبب في تسمم الجسم كله، وتم إجراء الجراحة وبتر الزراع اليسرى للطفل، فأبلغ الشرطة بذلك.

محكمة جنايات جنايات الجيزة تأجيل محاكمة اختلاس وتزوير النيابة حوادث الدستور

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه لـ 23 يونيو

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

عاجل|1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح