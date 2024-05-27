تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير والإهمال بمستشفى أم المصريين لـ 29 يوليو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين فى قضية اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين إلى يوم 29 يوليو المقبل.

ووجهت النيابة للمتهمين "ع. ح" طبيب مقيم بمستشفى أم المصريين، "ن. ر" ممرضة، و"م. ع" فني عظام، و"ر. أ"، تهمة اختلاس ورقة علاج الطفل سليم طارق، والتى وجدت فى حيازة المتهم الأول، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.

وكشف والد المجنى عليه، خلال التحقيقات إنه حال محاولة نجله سليم السير على قدميه سقط على كف يده اليسرى فتورمت، فتوجه مسرعا لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى أشعة لنجله واكتشفوا أن نجله مصاب بشرخ بالعظم في يده اليسرى.

وأضاف أن الأطباء أوصوه بالتوجه لمستشفى بها طبيب أخصائى أطفال، فتوجه رفقة الشاهدة الثانية إلى مستشفى أم المصريين العام، فقام المتهم الثالث بتوقيع الكشف الطبي على نجله ظنا منه أنه طبيب بالمستشفى منخدعا بقيام الجميع بمناداته بلقب الطبيب، فقام بمناظرة نجله واطلع على الأشعة التي بحوزته.

ولفت إلى أن المتهم الثالث أخبره بأن الطفل في حاجة لتركيب جبيرة بالذراع اليسرى، وكلف إحدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته، وعقب ذلك قرر له أن يأخذ الطفل ويغادر وأرشده على علاج ليعطيه للطفل.

وأوضح والد المجني عليه، أنه عقب عودته للمنزل فوجئ بزيادة الورم بذراع نجله وازرقت فتوجه فورًا لمستشفى القصر العيني قسم الطوارئ وعقب إجراء الفحوصات الطبية للطفل قرر له الطبيب أن الطفل كان لا يحتاج لجبيرة طبية، لكن يحتاج لعلاج فقط.

ولفت الى أن الجبيرة تسببت في حدوث "غرغرينا" في الشرايين والتي تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع لأن الغرغرينا الناتجة عن الجبيرة انتشرت في الذراع ولا يمكن الانتظار، لأنها ستتسبب في تسمم الجسم كله، وتم إجراء الجراحة وبتر الزراع اليسرى للطفل، فأبلغ الشرطة بذلك.