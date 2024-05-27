جامعة برج العرب التكنولوجية تشارك بملتقى المراكز الجامعية للتطوير المهني

شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، في فعاليات الملتقى السنوى الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، في إطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وطموحات الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني السابق، ومدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ويك باورز، ومديري وفرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات، وعدد من خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني بمصر والعالم.

ويهدف الملتقى، إلى توطيد العلاقات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين جميع مراكز التطوير المهني الموجودة بالجامعات المصرية، والوقوف على الخطوات التنفيذية التي حققتها هذه المراكز، ومناقشة سبل تطوير مهارات الطلاب والخريجين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وقد شهد الملتقى مشاركة واسعة من ممثلي الجامعات المصرية، بالإضافة إلى خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني من مصر والعالم.

ومن جانبه، قال وزير التعليم العالي، إن هذه المراكز تُعد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذلك مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة، مؤكدًا حرص الوزارة على تأسيس مراكز التطوير المهني بكل جامعة مصرية، وأن الوزارة قد أسست كيانًا لمتابعة ودعم هذا الشأن إيمانًا منها بأهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، أن إنشاء المركز يدعم خطة الجامعة المستقبلية في تأهيل خريجيها لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتحقيق الريادة والتميز، وتقديم خدمة تعليمية متكاملة، مشيرًا إلى أن هدف المركز تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم المهني، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر، فضلًا عن التنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال؛ لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعلم التجريبي للطلاب، والوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم، وتحسن نتائجهم.

مشاركة جامعة برج العرب بملتقي التطوير المهني

مشاركة جامعة برج العرب بملتقي التطوير المهني