للطلاب المصريين.. كيفية الحصول على منحة حكومة ماليزيا 2024 لدراسة الماجستير والدكتوراه

تقدم حكومة ماليزيا منحة دراسية للطلاب المصريين لدراسة الماجستير والدكتوراه في واحدة من جامعات ماليزيا الحكومية والمعتمدة عالميا، كما يتم دفع الرسوم الدراسية لكامل فترة الدراسة مباشرة إلى الجامعة، وكذلك بدل معيشة شهري قدره 1500 رينجيت ماليزي ما يعادل 330 دولار.

وتعتبر منحة ماليزيا الدولية (MIS) هي مبادرة من الحكومة الماليزية لجذب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم لمتابعة الدراسات الأكاديمية المتقدمة في ماليزيا، حيث تهدف هذه المنحة إلى دعم جهود الحكومة الماليزية لجذب وتحفيز والاحتفاظ برأس المال البشري الموهوب من الخارج.

الجامعات المتاح التقديم لها

حسب التخصص الذي تريده، يمكنك الاختيار من بين الجامعات التالية عند التقديم:

1. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

2. Universiti Sains Malaysia (USM)

3. Universiti Putra Malaysia (UPM)

4. Universiti Malaya (UM)

5. Universiti Teknologi Mara (UiTM)

6. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM/IIUM)

7. Universiti Utara Malaysia (UUM)

8. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

9. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

10. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)

11. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

12. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

13. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

14. Universiti Malaysia Sabah (UMS)

15. Universiti Malaysia Pahang (UMP)

16. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

17. Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

19. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

20. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

21. Universiti Teknologi Petronas (UTP)

22. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

23. Multimedia University (MMU)

24. International Centre for Education in Islamic Finance

(INCEIF)

المرحلة الدراسية

الماجستير.

الدكتوراه.

التخصصات المتاحة:

1. تعليم

2. الآداب والعلوم الإنسانية

3. العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام

4. الأعمال والإدارة والقانون

5. العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء

6. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

7. الهندسة والتصنيع والبناء

8. الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري

9. الصحة والرعاية * لا تشمل الطب والتمريض.

معايير القبول:

أن تكون من إحدي الدول المؤهلة.

حاصل على مؤهلات أكاديمية جيدة.

إتقان إجادة اللغة الإنجليزية.

تقديم اقتراح بحث مكتوب بحد أدنى 1000 كلمة ذات صلة بالمجال المقصود دراسات.

كيفية التقديم للمنحة:

يتم التقديم للمنحة من خلال الرابط التالي

https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index_ralatS.php