الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: مصدر أمنى يحذر من خطورة انفجار الأوضاع على الحدود مع غزة

الحدود المصرية الفلسطينية
الحدود المصرية الفلسطينية

قال مصدر أمني مطلع لـ"القاهرة الإخبارية" إنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا.

أضاف المصدر أنه تم تشكيل لجان تحقيق؛ للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلًا، وأشارت التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال وعناصر من المقاومة الفلسطينية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن إطلاق النيران كان في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

غزة محور فيلادلفيا هرة الإخبارية تفجر الأوضاع الأمنية الحدود المصرية مع قطاع غزة إطلاق النيران “القاهرة الإخبارية

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