ننشر موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1445 بالميلادي حيث يتابع الكثير من المواطنين، الحسابات الفلكية، وما يتم إعلانه في هذا الصدد لمعرفة موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1445 بالميلادي، بدء الصيام، والاستعداد لعيد الأضحى المبارك، ويعتبر ذي الحجة من الأشهر الحرم الأربعة، وله أهمية خاصة لدى المسلمين، حيث تقام فيه شعائر الحج، ويحل فيه عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل فيه المسلمون حول العالم.

موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1445 بالميلادي

وكشفت الحسابات الفلكية عن أنه من المتوقع أن يوافق أول أيام ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 7 يونيو وتشهد بداية ذو الحجة أداء فريضة الحج، حيث يتوافد المسلمون من مختلف بقاع الأرض إلى مكة المكرمة لأداء المناسك في مكة.

فضل أول عشر أيام من ذي الحجة

يُسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ويومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

خصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها: أولًا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري ، ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».

ثانيا إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ، ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ».

ثالثًا: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».

قد يهمك: