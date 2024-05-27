خطوة بخطوة.. طريقة عمل شوربة الخضار في المنزل بطريقة سهلة

طريقة عمل شوربة الخضار واحدة من وجبات الغداء المحببة إلى الأسرة، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل شوربة الخضار في المنزل.

وفي تلك السطور يقدم “الدستور” كيفية عمل شوربة الخضار في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء والأرز الأبيض.

مقادير عمل شوربة الخضار



- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة ونصف.

- البصل : 1 ثمرة بصل كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

- الجزر : 2 ثمرة جزر كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

- الكرفس : حزمة كرفس مفرومة ناعم.

- طماطم : 3 ثمرات طماطم مهروسين.

- الثوم : 12 فص ثوم مهروس.

- مرق دجاج : 4 اكواب.

- البطاطس : 3 حبات مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة).

- ورق اللورا : 5 ورقات ورق اللورا.

- البقدونس : ثلث كوب بقدونس مفروم.

- الملح : نصف ملعقة صغيرة.

- الفلفل الأسود : نصف ملعقة صغيرة.

- البسلة : كوب ونصف بسلة مجمدة.

- الفاصوليا الخضراء: كوب ونصف فاصوليا خضراء مجمدة.

طريقة تحضير شوربة الخضار



الخطوة الأولى :

قومي بتسخين الزيت في قدر واسع على نار متوسطة.

الخطوة الثانية:

قومي بإضافة البصل والجزر والكرفس وقلبي لمدة 4 دقائق.

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة الطماطم والبطاطس وورق الغار والملح والفلفل وقومي بالتقليب جيدا.

الخطوة الخامسة:

قومي بإضافة المرق واتركي المزيج حتى يغلي جيدا مع بعضه البعض.

الخطوة السادسة:

قومي بإضافة البسلة والفاصوليا الخضراء واخفضي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البطاطس والخضراوت ولكن احذري أن تنضج زيادة عن اللزوم.

الخطوة السابعة:

قدمي الشوربة في أطباق وزيني بالبقدونس المفروم وقدميها ساخنة بجانب الارز الابيض بالزبدة والسلطة الخضراء والفراخ المحمرة أو الفراخ المسلوقة حسب الرغبة.