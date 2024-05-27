الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيف الجزيرى يضيف ثانى أهداف الزمالك ضد الاتحاد

الجزيري
الجزيري

ضاعف الزمالك تقدمه على حساب الاتحاد بهدف ثان، خلال الشوط الثاني من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في دوري نايل.

وسجل هدف الزمالك الثاني التونسي سيف الدين الجزيري بالدقيقة 57، بعد تمريرة نداي ليسجل في مرمى المهدي سليمان الخالي.

كان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بهدف سجله ناصر ماهر بالدقيقة 28، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عمر جابر.

يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح– حسام عبدالمجيد– حمزة المثلوثي– عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا– ناصر ماهر– عبدالله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيما نداي– سيف الجزيري– أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

الزمالك الاتحاد دوري نايل الجزيري سيف الدين الجزيري

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