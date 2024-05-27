إحالة متهمين بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالأميرية للجنايات

قررت نيابة الأميرية إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية الحالة الأمنية بالمنطقة وبصحبتهم قوة شرطية، حيث لاحظوا وجود شخصان بأحد الشوارع بالمنطقة بجوار إحدى السيارات، وبالاقتراب منهما لذا بالهرب، فلاحقتهم القوة الأمنية وتم ضبطهم.

وعقب ضبطهما عثر بحوزتهما على على مفاتيح مصطنعة لاستخدامها فى فتح السيارات وسرقتها، بالإضافة إلى مفكات وأدوات لفتح ابواب السيارات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.