الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة متهمين بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالأميرية للجنايات

آرشيفية
آرشيفية

قررت نيابة الأميرية إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية الحالة الأمنية بالمنطقة وبصحبتهم قوة شرطية، حيث لاحظوا وجود شخصان بأحد الشوارع بالمنطقة بجوار إحدى السيارات، وبالاقتراب منهما لذا بالهرب، فلاحقتهم القوة الأمنية وتم ضبطهم.

وعقب ضبطهما عثر بحوزتهما على على مفاتيح مصطنعة لاستخدامها فى فتح السيارات وسرقتها، بالإضافة إلى مفكات وأدوات لفتح ابواب السيارات.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

نيابة الأميرية إحالة عاطلين تشكيل عصابي سرقة السيارات حوادث الدستور

مواد متعلقة

إحالة المتهمين باستدراج شخص وقتله لسرقة دراجته للمفتي

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

عاجل|1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح