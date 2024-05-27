شريف العريان: الدولة أنفقت نصف مليار جنيه لإعداد اللاعبين للأولمبياد

قال المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، إن وزارة الشباب والرياضة أنفقت ما يتجاوز نصف مليار جنيه، من أجل إعداد اللاعبين لأولمبياد باريس 2024.

وأوضح شريف العريان أن وزارة الرياضة أنفقت 511 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، في خطة إعداد اللاعبين للأولمبياد، بالإضافة إلى رفعها قيمة مكافأة الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، من مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه.

وواصل أن هذه المكافأة قد تزيد وفق عقود كل لاعب مع الشركات الراعية، ومن الممكن أن تصل إلى 5 ملايين جنيه، وقد تتخطى هذا الرقم، ولكن الرقم الرسمي المعلن هو 4 ملايين جنيه.

وأوضح أن اللجنة الأولمبية المصرية لديها ثلاثة أهداف خلال نسخة أولمبياد 2024، وهي التأهل بأكبر بعثة في تاريخ مصر الأولمبي، من 23 اتحادا رياضيا وتحقيق أكثر عدد ميداليات في دورة أولمبية واحدة.

وتطرق العريان للحديث عن اتحاد الخماسي الحديث، قائلاً: لا يوجد جيل ذهبي في الخماسي الحديث وكل جيل يخرج أقوى من الجيل السابق.

وتابع أن هدف اتحاد الخماسي الحديث نشر اللعبة وزيادة قاعدة المشاركين بها، وهو الهدف الرئيسي لأي اتحاد رياضي، لأن ذلك يعطي الاتحاد قوة وخيارات متعددة للمنتخبات، وقطعنا شوط كبير في ذلك، لكن نطمح في المزيد.

وعلق العريان عن استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027، قائلا إن اللجنة الأولمبية اتفقت مع الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "الأنوكا"، بأن تكون دورة الألعاب الإفريقية مصر 2027 مؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، مثلما يحدث في أوروبا وآسيا.

وأتم شريف العريان تصريحاته أن دورة الألعاب الإفريقية مصر 2027، ستكون بروفة نهائية لملف استضافة مصر لأولمبياد 2036، وستعطي مصر قوة في ملفها المقدم لاحتضان الأولمبياد.