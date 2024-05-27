الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

وفد وزارة الاسكان يتفقد أعمال تنفيذ 759 عمارة بـ 15 مايو (صور)

وحدة الدعم بالاسكان
وحدة الدعم بالاسكان بمدينة 15 مايو

 

أجرى مسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان اليوم الإثنين، جولة تفقدية بـ جهاز مدينة 15 مايو لمتابعة  عدد من مشروعات الإسكان الجارية بالمدينة، للوقوف على آخر مستجدات أعمال إنشاء 759 عمارة سكينة بمشروع الإسكان الاجتماعي و"سكن لكل المصريين".

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وأشار المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن جولة مسئولي الإسكان هى ضمن الجولات الميدانية على مستوى كافة المدن الجديدة لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات الاسكان.
حيث قام مسئولو لجنة الدعم الفنى بوزارة الإسكان المتمثلة فى كلا من  المهندس  أحمد إسماعيل والمهندس  مصطفى عبداللطيف والمهندس  مصطفى بكير والمهندس - مصطفى الصاوى 
وكان برفقتهم  المهندس  محمد مبروك نائب رئيس الجهاز لقطاع الاسكان والمهندس - فوزى على مديرعام تنفيذ الاسكان وذلك بحضور  مهندسى ومشرفى مشروعات الإسكان بجهاز المدينة. 

جولة لمتابعة مشروع الإسكان بمنطقة زهراء والنرجس  


وشملت الجولة منطقة الزهراء والتي تضم 203 عمارة باجمالى 4872 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى لمتوسط الدخل، لافتا إلى أن مسئولي الاسكان أبدوا بعض الملاحظات بالأعمال الجارية ووجهوا بسرعة تلافيها  مؤكدين على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم الوحدات السكنية.


كما شملت الجولة تفقد مشروع القرنفل وتضم 91 عمارة باجمالى 2184 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان لمتوسط الدخل.

وتفقدوا مراحل التنفيذ في عدد من المباني السكنية الجارى العمل بها من التشطيبات الداخلية والخارجية والمرافق العامة والطرق.

وشملت الجولة أيضًا، تفقد منطقة النرجس “سكن لكل المصريين” والتي تضم 465 ) عمارة باجمالى 11260 وحدة سكنية لمتابعة الأعمال الجارية.

15 مايو الاسكان مشروعات وحدة الدعم 759 عمارة الاجتماعي

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