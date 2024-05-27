الاتحاد الأوروبى يدعو لاجتماع مع إسرائيل لمناقشة هجومها على رفح

قال جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على اجتماع مع إسرائيل لمناقشة أفعالها في هجومها العسكري على رفح الفلسطينية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن بوريل قال اليوم: "حصلنا على الإجماع اللازم لدعوة مجلس جمعية مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع مع إسرائيل بموجب اتفاقية جمعية مع الاتحاد الأوروبي، داعيًا إسبانيا وإيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة الاتفاقية على هجوم إسرائيل في غزة.

وقال بوريل في وقت سابق إنه "مرعوب" من قبل غارة الجوية الإسرائيلية في معسكر سكني فلسطينيون في رفه والتي قال مسئولو غزة إنه تم قتل 45 شخصًا على الأقل.

موافقة أولية من الوزراء لاحياء مهمة مدنية في الاتحاد الاوروبي

أضاف رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه حصل على موافقة أولية من الوزراء لإحياء مهمة مدنية في الاتحاد الأوروبي في رفح في جنوب غزة.