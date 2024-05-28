سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/5/28

يحرص آلاف من المواطنين والمقاولين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 /5 /2024 عبر جوجل، لمتابعة أسواق مواد البناء، في الفترة الحالية، خاصة عقب تعرضها لموجة من التذبذب، وذلك ما بين الارتفاع والانخفاض، ومنها سعر حديد التسليح وخام البليت، وهو ما انعكس بباقي مواد البناء.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 /5 /2024

وفيما يلي تستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت، عقب استقرارها، بعد قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، في منتصف الأسبوع الثلاثاء 28 مايو 2024، طبقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39456 جنيهًا مسجلًا ارتفاعًا قدره 1156 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الأحد.

سعر حديد عز

سجل حديد عز نحو 41432 جنيهًا مسجلًا ارتفاعًا قدره حوالي 1190جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس الإثنين.

بلغ سعر حديد السويس يسجل اليوم 39000 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبى اليوم الثلاثاء بقيمة 41000 جنيه.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل اليوم 39 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي حوالي 2282 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 136 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

بلغ سعر طن أسمنت النصر اليوم 1920 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح اليوم الثلاثاء 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري اليوم 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم الثلاثاء 1980 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت السويس اليوم الثلاثاء 2000 جنيه.