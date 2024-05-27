ريهام حجاج عن مجزرة رفح: مهما طال الظلم والقهر فوعد الله حق

واصلت الفنانة ريهام حجاج دعمها للقضية الفلسطينية، معلنًة إدانتها للجريمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية بعد قصفها لخيم النازحين امس.

وشاركت “ريهام” منشور لهاعبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “مهما طال الظلم والقهر والافتراء والمرض اللي في قلوبهم، مهما طال الزمن فوعد الله حق، الله العدل رب العرش العظيم، القضية محسومة بعون الله”.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على القطاع.