الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

الثانويه العامه
الثانويه العامه

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ في ١٠ يونيو المقبل للمواد خارج المجموع ويوم ٢٢ يونيو المواد الأساسية بكلتا الشعبتين الأدبية والعلمية. 

كيفية الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم كيفية الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة قبل موعد الامتحانات حيث يمكن لكل طالب من طلاب الثانوية العامة معرفة رقم جلوسه من خلال المدرسة المقيد بها أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقا للخطوات التالية:-

 الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي:

ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب الراغب في الاستعلام، ويقوم اختيار أيقونة الاستعلام عن رقم جلوس طلاب الثانوية العامة 2023-2024، ثم الضغط على كلمة عرض رقم الجلوس، ويتم ظهور رقم جلوس الطالب ولجنته الامتحانية والمدرسة.

txt

غدًا.. بدء المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور النتيجة وتوزيع الدرجات

txt

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. وموعد تسليمها للطلاب بالمدارس

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2024

يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضه 2024:

جاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا من يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا،و يوم السبت 20 يوليو الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة كيفية الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

عاجل|1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح