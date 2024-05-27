«الدستور» تكشف استعدادات الوزارات والجهات المعنية لانطلاق موسم الحج 2024

- «الصحة» تؤكد ضرورة تلقى تطعيم الالتهاب السحائى قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام

تستعد الجهات الثلاث المسئولة عن تنظيم رحلات الحج، وهى: وزارات الداخلية والسياحة والآثار والتضامن الاجتماعى، لبدء موسم سفر ضيوف الرحمن إلى المملكة العربية السعودية، لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام وهو الحج. وتشهد المملكة العربية السعودية استعدادات ضخمة ومكثفة قبيل بدء الموسم، من بينها تهيئة ٦ مطارات رئيسية لاستقبال الحجاج، وهى: «الملك عبدالعزيز الدولى» فى جدة، و«الأمير محمد بن عبدالعزيز» فى المدينة المنورة، و«الطائف الدولى» فى الطائف، و«الملك خالد الدولى» فى الرياض، و«الأمير عبدالمحسن الدولى» فى ينبع، و«الملك فهد الدولى» فى الدمام، مع تخصيص نحو ٣.٤ مليون مقعد، من خلال ٧٧٠٠ رحلة جوية سيتم تشغيلها خلال الموسم، وتجهيز رحلات قطار المشاعر المقدسة، لتسهيل حركة الحجاج بين «عرفات» و«المزدلفة» و«منى». وقدمت وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة من النصائح للحجاج الوافدين، من بينها الاستعداد قبل وقت كافٍ من الرحلة، والتخفف من الأمتعة بقدر الإمكان، والالتزام بأوزان ومواصفات الأمتعة، والذهاب إلى المطار فى الموعد المحدد، والتأكد من وثائق السفر قبل التحرك إلى المطار.

بدء تفويج ضيوف الرحمن غدًا.. وغرفة عمليات فى مطار القاهرة لمواجهة أى مشكلات طارئة

يبدأ تفويج حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وذلك إلى المدينة المنورة، على أن ينطلق تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وأعلنت شركة «مصر للطيران» عن انطلاق جسرها الجوى المخصص لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة، غدًا الأربعاء، بالنسبة لحجاج القرعة، سواء كانوا من التابعين لوزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعى.

وتنطلق البعثة الرسمية للحجاج إلى الأراضى المقدسة فى حفل رسمى، يُقام فى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، على أن يعقبها سفر الحج السياحى.

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى «حالة الطوارئ» داخل صالات السفر والوصول، خاصة الصالة الموسمية المخصصة لسفر الحجاج، استعدادًا لانطلاق الجسر لجوى لنقل الحجاج هذا العام، بالإضافة إلى مبنى الركاب رقم «٢» المخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية، ومبنى الركاب رقم «١» المعروف بـ«المطار القديم» لسفر رحلات بعض الشركات إلى الأراضى المقدسة.

وقال مجدى إسحاق، رئيس الشركة، إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بسفر حجاج بيت الله، داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة، مشيرًا إلى التنسيق مع كل الجهات المعاونة فى المطار لهذا الغرض.

وأوضح «إسحاق» أنه تم تخصيص غرفة عمليات على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا،؛ لمتابعة سفر الحجاج، وحل أى مشاكل داخل الصالات المخصصة لهم، بجانب زيادة أعداد المنسقين والمساعدين، لتقديم كل أوجه المساعدة لضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.

وأضاف: «سنعمل على تفادى أى أخطاء فى المواسم السابقة، وفقًا لتوجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدورات المياه، وأماكن الإحرام، وأجهزة الكشف عن الحقائب، والأرضيات، استعدادًا لاستقبال أفواج الحجاج».

الانتهاء من تسفير جميع الأجانب عبر رحلات «مصر للطيران»

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم الانتهاء من سفر جميع الحجاج الأجانب لهذا العام، مشيرًا إلى انطلاق الرحلات الخاصة بهم منذ الخميس الماضى الموافق ٢٣ مايو الجارى.

وأوضح «زكريا» أن الشركة نقلت بعثتى الحج الرسميتين لدولتى غينيا ومالى إلى المملكة العربية السعودية، بعد غياب ١٢ عامًا، الذين زاد عددهم على ١٥ ألف حاج من الدولتين، بما يعكس ريادة الشركة الوطنية داخل القارة الإفريقية، باعتبارها أول شركة طيران فى إفريقيا والسابعة على مستوى العالم، منذ إنشائها فى ٧ مايو ١٩٣٢.

وأضاف رئيس «القابضة لمصر للطيران»: «جرى تسيير ١٧ رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو فى دولة مالى إلى مطار المدينة المنورة، لنقل ٥٢٥٠ حاجًا، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو، اعتبارًا من ٢٢ يونيو حتى ٣ يوليو المقبلين».

وواصل: «سيتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكرى بأحدث طائرات الشركة من طراز (بوينج B787-9) المعروفة باسم (طائرة الأحلام)، التى تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية، وتتسع لـ٣٠٩ ركاب».

وبالنسبة لرحلات غينيا، فقد جرى تسيير ٣٣ رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكرى إلى مطار المدينة المنورة، لنقل ١٠٢٠٠ حاج فى مرحلة الذهاب، خلال الفترة من ٢٤ مايو الجارى حتى ٦ يونيو المقبل، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى كوناكرى، اعتبارًا من ٢٢ يونيو حتى ٥ يوليو المقبلين.

عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الطبية

«التضامن» تخصص مشرفين لتذليل العقبات أثناء إقامة المشاعر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى التنسيق مع شركة «مصر للطيران» لإصدار تذاكر سفر حجاج الجمعيات الأهلية بمقر الوزارة، كما تم السماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية لنقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية، سواء فى الذهاب أو العودة.

وأكدت أن بعثة الحج ستغادر إلى الأراضى المقدسة، غدًا الأربعاء، حيث من المقرر أن يغادر ٧٨٥ حاجًا من محافظات المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية، وبعدها يتوالى سفر باقى الحجاج حتى يوم ٩ يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنه جارٍ إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لمتابعة وتوفير الرعاية الصحية لهم خلال فترة تأدية المناسك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مضيفة أنه جرى تخصيص مشرف لكل ٤٦ حاجًا لتذليل أى عقبات قد تواجههم أثناء إقامة المشاعر، كما جرى التنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتوفير الوعظ والإرشاد الدينى للحجاج وتقديم الاستفسارات الإدارية الدينية خلال رحلة الحج.

وأوضحت أنه جرى التعاقد مع كبرى شركات النقل الجماعى فى المملكة العربية السعودية لتيسير رحلات الحجاج، كما تم التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لتسكين حجاج الجمعيات على مراحل وفقًا لتفويج السفر والطيران، حيث يشمل المستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكى، والمستوى الثانى يضم فنادق مصنفة تبعد بمسافة ٧٥٠ مترًا من الحرم المكى، أما المستوى الثالث فيضم فنادق مصنفة تبعد بمسافة ١٤٠٠ متر من الحرم المكى.

موافقات لـ150 أتوبيسًا بريًا.. وشركات سعودية لتقديم أفضل الخدمات لـ«حجاج السياحى»

كشف باسل السيسى، عضو غرفة «شركات السياحة» واللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، عن الاتفاق مع إحدى الشركات السعودية لتقديم الخدمات فى المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة هذا الموسم، مضيفًا: «جرى الاتفاق مع الشركة على كل المعايير المتعلقة بجودة وسلامة الغذاء المقدم للحجاج، تحت إشراف الجهات المسئولة فى السعودية».

وأشار «السيسى» إلى بدء رحلات سفر الحجاج بريًا إلى الأراضى السعودية، لافتًا إلى منح وزارة السياحة والآثار ١٥٠ أتوبيسًا سياحيًا الموافقة على نقل الحجاج إلى بيت الله الحرام، على أن يبدأ سفر حجاج «الطيران الاقتصادى» قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وأفاد بأن أكثر التخوفات خلال موسم الحج، وتعد مشكلة تواجه جميع حجاج العالم الإسلامى كل عام، هى محدودية المساحة فى المشاعر المقدسة، خاصة مشعر «منى» بسبب ضيق مساحته وعدم تجاوزها ٦٥ مترًا فقط، مشيرًا إلى دعوته شركات السياحة لتوعية عملائها من الحجاج وتعريفهم بهذه المساحات، لتأهيل أنفسهم للتعامل معها بأفضل صورة ممكنة. وكشف عن أن العدد الرسمى للحجاج المصريين، وفقًا للتأشيرات المتاحة من البعثات الثلاث، يصل إلى نحو ٤٥ ألف حاج، لافتًا إلى زيادة أعداد الحجاج الوافدين من الخارج إلى المملكة بنسبة ٣٥٪ عن العام الماضى.

أما ياسر سلطان، عضو غرفة «شركات السياحة»، فنبه إلى وجود أعداد كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، غالبيتهم لا يحمل التصاريح المطلوبة، محذرًا من أن هذه الأعداد قد تخلق تكدسات كبيرة على خيم الحجاج فى المشاعر المقدسة المخصصة للحجاج القادمين بطرق شرعية، خاصة فى مشعر «منى»، الذى يتميز بمساحته الضيقة جدًا، مع العلم أن اللجنة العليا للحج والعمرة حاولت زيادة المساحات المخصصة للحجاج هذا العام، لكن دون جدوى.

تزويد البعثة الطبية ببيانات المرضى.. وتوزيع أدلة إرشادية لرفع الوعى بالإجراءات الوقائية السليمة

خصصت وزارة الصحة والسكان عددًا من الخطوط الساخنة فى مكة والمدينة المنورة؛ لتواصل الحجاج مع البعثة الطبية للحج، وذلك فى إطار التأكد من صحة وسلامة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

ونصحت الوزارة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج، واصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج، فضلًا عن اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها، وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، لمساعدة البعثة الطبية على متابعة الحالة الصحية للحجاج خلال فترة أداء مناسك الحج.

بدوره، قال المهندس الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، إنه يجرى تسجيل جميع الإجراءات الصحية للحجاج قبل السفر إلى الأراضى المقدسة على منظومة إلكترونية مركزية تربط الوزارات المعنية، والتأكد من استيفائهم الشروط الطبية.

وأشار إلى أن المنظومة المركزية تضم بيانات بالحالة الصحية للحجاج ونتائج التحاليل الطبية، كما تتم إتاحة تلك البيانات للبعثة الطبية للحج بالأراضى المقدسة؛ لمساعدتها فى تقييم الوضع الصحى لكل الحجاج المصريين والتعامل مع الحالات المرضية بالطريقة المُثلى.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقى تطعيم الالتهاب السحائى قبل السفر بمدة لا تقل عن ١٠ أيام، أو أن تكون لدى الحاج شهادة سارية المفعول تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى ACYW135، ويجرى الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بالمحافظات.

وأوصى بأهمية تلقى لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج، من خلال ١٦٠ مكتبًا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة، موزعة على كل المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التى توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان «١٠٥»، أو الموقع الرسمى للوزارة.

وقال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، إن وزارة الصحة أصدرت دليلًا إرشاديًا يتضمن طرق الوقاية من الأمراض المعدية والتعامل مع الحالات المرضية المختلفة لحين الكشف فى عيادات البعثة الطبية المنتشرة فى أماكن إقامة الحجاج المصريين.

وحذر الحجاج من التسمم الغذائى الذى قد يتعرض له البعض خلال أداء مناسك الحج، موضحًا أن الدليل الإرشادى يتضمن تعليمات يجب اتباعها للوقاية من التسمم الغذائى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الحجاج.

وأضاف أنه لتجنب الإجهاد الحرارى، على الحجاج ارتداء الملابس البيضاء وتجنب التعرض لأشعة الشمس، والحرص على شرب السوائل، واستخدام المظلة لتجنب التعرض لأشعة الشمس.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن البعثة الطبية المصرية للحج تقوم بتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنًا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ٢٤ ساعة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين، وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

ولفتت الوزارة إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم مسئولو الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويتولون توزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة.

وتنظم البعثة الطبية عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، وتتضمن الندوات كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدى والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.