تشكيل النصر أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة لدوري روشن

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الأول بارك معقل فريق النصر، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية.

تشكيل النصر أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي

أما عن تشكيل النصر أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، فشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة خط الهجوم بجوار السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل النصر أمام الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: نواف بوشل - عبدالإله العمري - محمد فتيل - محمد قاسم

خط لوسط: علي الحسن - عبدالمجيد الصليهم - سامي النجعي

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: وليد عبدالله - سلطان الغنام - علي لاجامي - عواد أمان - أيمن يحيى - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش - عبدالعزيز العليوة - مشاري النمر.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 79 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وينافس على التأهل لدوري أبطال آسيا المرحلة 2 مع التعاون الذي يحتل المركز الرابع.