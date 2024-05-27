لبنى عسل: إسرائيل كيان بشع يرتكب جرائمه "بخسة"

علّقت الإعلامية لبنى عسل على استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي برفح.

وقالت عسل، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة":"رحم الله الشهيد والقوات المسلحة أعلنت عن فتح تحقيق في الحادث، يجب أن نأخذ معلوماتنا وفقًا لمصادر رسمية".

أضافت أن الدولة المصرية مستهدفة بالشائعات وأمور كثيرة، وكل هذا واضح بالبرهان، لافتة إلى أنه عندما تكون هناك أخبار متعلقة بمصر والقوات المسلحة لا يجب الانسياق وراء أي أخبار أو تحليلات".

وأكدت أن الكلام يجب أن يكون من المصادر الرسمية الموثقة أو من قناة القاهرة الإخبارية التي تعد وسيلة إعلام عالمية الآن.

وتابعت "ما ترتكبه إسرائيل في رفح جريمة بشعة، هذا الكيان نفذ محرقة بكل تفاصيلها هذه البشاعة والإجرام والخسة".