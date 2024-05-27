الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنى عسل: إسرائيل كيان بشع يرتكب جرائمه "بخسة"

لبنى عسل
لبنى عسل

علّقت الإعلامية لبنى عسل على استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي برفح.

وقالت عسل، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة":"رحم الله الشهيد والقوات المسلحة أعلنت عن فتح تحقيق في الحادث، يجب أن نأخذ معلوماتنا وفقًا لمصادر رسمية".

أضافت أن الدولة المصرية مستهدفة بالشائعات وأمور كثيرة، وكل هذا واضح بالبرهان، لافتة إلى أنه عندما تكون هناك أخبار متعلقة بمصر والقوات المسلحة لا يجب الانسياق وراء أي أخبار أو تحليلات".

وأكدت أن الكلام يجب أن يكون من المصادر الرسمية الموثقة أو من قناة القاهرة الإخبارية التي تعد وسيلة إعلام عالمية الآن.

وتابعت "ما ترتكبه إسرائيل في رفح جريمة بشعة، هذا الكيان نفذ محرقة بكل تفاصيلها هذه البشاعة والإجرام والخسة".

لبنى عسل إسرائيل الحياة الحياة اليوم القاهرة الإخبارية القوات المسلحة

الأكثر قراءة

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح