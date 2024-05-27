الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس تحضيرات الألعاب النارية بنهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

أحمد عصام
أحمد عصام

أعرب الفنان ومصمم عروض الألعاب النارية أحمد عصام، عن سعادته الكبيرة بنجاح تجهيزات الألعاب النارية التي شارك بها في ستاد القاهرة الدولي، بعد فوز النادي الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على الترجي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وكشف أحمد عصام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن كواليس تحضيراته للألعاب النارية بنهائي دوري أبطال أفريقيا في الإنفوجراف التالي:

 

الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحمد عصام الفنان أحمد عصام دورى ابطال افريقيا الاهلى الالعاب النارية مصمم عروض الألعاب النارية أحمد عصام

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