"احتجز فتاة واعتدى عليها عدة مرات".. حيثيات الحكم باعدام طبيب تجميل أكتوبر

كشفت الدائرة 36 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، عن حيثيات حكمها بإعدام "مصطفى س" طبيب تجميل أكتوبر المتهم بهتك عرض فتاة.

حيثيات حكم إعدام طبيب أكتوبر

وذكرت حيثيات الحكم، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة رقم 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت حيثيات المحكمة، أن وقائع الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها، تتحصل في أنه في يوليو 2023 استغل المتهم حداثة سن المجني عليها ووجودها وحيدة بالمنزل أثر نزول شقيقتها للسوق ودخل عليها الغرفة وامسكها من يدها وكان معه آلة حادة هددها بها لتخلع ملابسها.

ثم قام بمواقعتها كرها عنها وعندما كانت تحاول مقاومته وإبعاده عنها كان يتعدى عليها بالضرب وما أن انتهى هددها بأنها لو اخبرت أحد بفعلته سيحبسها هي وأمها وأبوها فارتدت ملابسها ولم تخبر اختها بشيء وانصرف وفي اليوم التالي ما أن نزلت شقيقتها من الشقة وحال وجود الفتاة في غرفة الأطفال دخل عليها الغرفة وواقعها كرها عنها.

وبمرور الأيام على الواقعة وأثناء تواجد الفتاة في منزل جدتها بأرض اللواء ونزولها لشراء متطلبات من الصيدلية توجه المتهم لها مستقلا سيارة وامسكها من يدها بالقوة ووضعها داخل السيارة واخذها إلى شقة في الحصري واحتجزها فيها وكان يضع لها الطعام ويتركها ويغلق الباب وفي اليوم التالي حضر وكرر مواقعتها وانصرف إلى أن استغلت عدم وجوده بالشقة واستغاثت من النافذة ببعض المارة بالشارع فصعدوا وكسروا باب الشقة واخذوها لنقطة الشرطة.

وأفادت الحيثيات في قضية طبيب تجميل أكتوبر، أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بفحص الفتاة المجني عليها موضعيا تبين أن غشاء البكارة من النوع اللحمي المسنن به تمزق كامل قديم مقابل الساعة 5 على قرص الساعة مما يشير إلى كون المذكورة ثيب في تاريخ يتعذر تحديده على وجه الدقة ولا يوجد ما يمنع وجواز حدوثه من مثل التاريخ المنوه عنه بمذكرة النيابة العامة.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به كل من المجني عليها وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن الكشف الطبي على المجني عليها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا وبإجماع الآراء بإعدام المتهم مصطفى سيد طبيب تجميل شنقا عما أسند إليه من اتهامات.