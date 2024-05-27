"نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم" بريشة رسامي الكاريكاتير بمعرض لأشهر كُتاب العالم بالإسكندرية

نظم المعهد الثقافي الأسباني "ثربانتس" بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، معرض "رسم الأدب" كُتاب وكاركاتير، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاركاتير ومعهد كيبيدو لفنون الفكاهة بجامعة الكالا، بمشاركة 48 رسام كاريكاتير من مصر وأسبانيا ودول أمريكا الناطقة بالإسبانية ومختلف دول أوروبا.

وقال ميجيل جراخالس مسؤول الأنشطة الثقافية بمعهد ثربانتس بالإسكندرية، إن الفنانين المشاركين يقدمون رؤيتهم الخاصة لشخصية ثربانتس واسماء أخرى كبيرة في عالم الأدب في مصر والعالم مثل ويليام شكسبير، توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ وجارثيا ماركيث ونجيب محفوظ اللذان توجا بجائزة نوبل.

وأضاف لـ"الدستور"، أن المعرض يلقي الضوء على هذه الشخصيات وهؤلاء المؤلفون، بشكل مختلف، وهذا المعرض يوضح يكنه رسامو الكاريكاتير من مودة وإعجاب لهؤلاء العباقرة العظام في عالم الأدب، حيث يشارك جنسيات مختلفة من بالمعرض من مختلف الدول منها مصر وإسبانيا، البرازيل اورجواي، كولومبيا، الأرجنتين المكسيك، بيرو الاكوادور، ابطاليا، الولايات المتحدة، البرتغال، نيكاراجوا فرنسا، وفنزويلا.

وأوضح إيهاب عزت، فنان تشكيلي، أنه يشارك بالمعرض بلوحة تجمع بين نجيب محفوظ وثربانتس، مشيرًا إلى أنه تناول الشخصيتين بشكل أكثر وديًا وكأن ثربانتس يضع يديه على نجيب محفوظ رغم أن الأديبين ليس من عصر واحد.

وأضاف لـ" الدستور"، أن رسم الكاريكاتير هو فن مفضل له لما يتناوله هذا الفن من مبالغة في الملامح وبهجة في العرض

وفي السياق، أكد أحمد مصطفى، فنان تشكيلي، أنه شارك في معرض الكاريكاتير بالقاهرة والإسكندرية، بلوحة لشخصية الاديب الإسباني " ثربانتس"، مشيرًا إلى أنه قدم الشخصية بطريقته الخاصة.

وقال إن الكاريكاتير فن له جمهور كبير، حيث يفهمه المتعلم وغير المتعلم، لما يبسط الهدف من خلال عرض الشخصيات بشكل فني أو نقدي.

الجدير بالذكر، أن المعرض يستمر في الفترة من 27مايو حتى 27 يونيو، بالمعهد الثقافي الاسباني "ثربانتس" في الإسكندرية.

معرض رسم الأدب في الإسكندرية

معرض رسم الأدب في الإسكندرية

معرض رسم الأدب في الإسكندرية

معرض رسم الأدب في الإسكندرية

معرض رسم الأدب في الإسكندرية

معرض رسم الأدب في الإسكندرية

معرض رسم الأدب في الإسكندرية

معرض رسم الأدب في الإسكندرية

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