من جنوب سيناء.. "صحة النواب" تطالب برفع كفاءة مستشفى أبو رديس المركزي

تفقد وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، مجمع الفيروز الطبى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ووحدة طب اسرة وادى الطور، وكذلك مستششفى أبو رديس المركزى، ووحدة طب أسرة العرايشية بمدينة أبو رديس، ضمن زيارة الوفد للمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.

وبدات الجولة بزيارة مجمع فيروز الطبي، واستمع النواب لعرض توضيحى من النقيب خالد محمد عوض، الضابط المشرف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحه،عن أقسام المستشفى وإمكانياته، حيث أكد أن التشغيل الجزئي للمستشفى بنسبة 30 % يبدأ فى 1 يوليو من العام الجارى،، على أن يكتمل التشغيل النهائي خلال اكتوبر المقبل.

“صحة النواب” تشيد بمجمع الفيروز الطبى وتطالب بسرعه تشغيله

وأشار إلى أن المجمع الطبى، يضم عيادات خارجية لكافة التخصصات، وغرف للعناية المركزة، وغرف للعمليات، وقسم خاص للحروق، بجانب أقسام للأشعة، علاج طبيعى، قسم للغسيل الكلوى، ولأول مرة فى تاريخ المحافظة وحدة علاج أورام تسهيلا عن المواطنين لتشخيص وتلقى العلاج داخل المحافظة.

وأكد أن قوة المجمع الطبى حوالى 200 سرير، وبها قسم للولادة، وقسم للحضانات ويضم 12 حضانة، ومعمل تحاليل، بجانب سكن للاطباء.

وأشاد النواب بتصميم المجمع الطبى، وتجهيزاته ووجود كافة التخصصات به، وطالبوا بسرعه انتهاء الأعمال وتشغيله أمام المواطنين فى المواعيد المقررة.



كما زار الوفد وحدة طب أسرة وادى الطور، بمدينة الطور، ولستمعوا لشرح من مدير الوحدة الدكتوره فيفي شعبان، عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تشمل المبادرات الرئاسية ومنها المشورة النفسية، والكشف المبكر عن الأورام، وتحاليل الزواج.

كما تفقد النواب وحدة طب أسرة العرايشية بمدينة أبو رديس، وكان في استقبالهم للتعريف بالوحدة وخدماتها مدير الوحدة د/علي شاهين، واشاد النواب بالخدمات المقدمة والتي تشمل مكتب كبار السن ومعمل للتحاليل الطبية وخدمات طب الأسنان.

واختتم النواب الزيارة بمستشفى أبو رديس المركزي التابعة لمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، واوصى اعضاء اللجنة بإحتياج المستشفى لرفع كفاءه لتلبية احتياجات أهل المحافظة من الخدمات الصحية.

وضم الوفد، كل من: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك فى الزيارة نواب جنوب سيناء، النائب حميد سليمان ابو بريك، والنائب سيد عوض.