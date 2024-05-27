"بير مسعود" ثلاثية مسرحية لـ ميسرة صلاح الدين تصدر قريبًا

تصدر خلال أيام، ثلاثية "بير مسعود" المسرحية للكاتب ميسرة صلاح الدين عن دار المحرر للنشر؛ والتي تجمع النص المسرحي الأول "ترام الرمل"، والنص المسرحي الثاني "بار الشيخ علي"، ومن ثم النص المسرحي الثالث "بير مسعود".

وقال ميسرة صلاح الدين، إنه بدأ فى تأليف ثلاثيته المسرحية منذ عام 2014، وهي ثلاثية مسرحية متصلة، منفصلة عن ومن وفى إسكندرية، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى كانت "ترام الرمل" والتي عرضت على مسرح الجزويت في نوفمبر 2015، والخطوة التانية كانت "بار الشيخ على" على نفس المسرح نوفمبر 2018 وكانوا من إخراج الفنان د.محمد حسنى.

وأوضح "صلاح الدين" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المسرحيات حكى غنائي تفاعلى لأبطال حقيقين من أهل اسكندريه وطموحاتهم وهمومهم ومشاعرهم مع تغيير المكان والزمان والمشهد حولهم بسرعة رهيبة وحنين مأزوم.

“الدستور” يستعرض فى السطور التالية أبرز الثلاثيات المسرحية التى صدرت من قبل؛ والتي تتكون من ثلاث مسرحيات، يمكن أن تعرض منفردة في ثلاثة عروض، أو في عرض واحد، مسرحية تلو الأخرى حسب أحداثها الزمنية بعض الشخصيات.

فالنشتاين.. ثلاثية مسرحية للألماني فريدرش شيلر

تعد "فالنشتاين" ثلاثية مسرحية من تأليف الكاتب المسرحي الألماني فريدرش شيلر (1759-1805)، قسم شيلر فالنشتاين إلى ثلاثة مسرحيات: الأولى معسكر فالنشتاين مع مقدمة مطولة، البيكولومينيون، والمسرحية الثالثة موت فالنشتاين ؛ ثم قام شيلر بنفسه بتقسيم فالنشتاين إلى قسمين: الأول يتضمن معسكر فالنشتاين والبيكولومينيون، والقسم الآخر يشمل موت فالنشتاين. أنهى شيلر الثلاثية في عام 1799.

تدور أحداث هذه المسرحية في القرن السابع عشر أثناء حرب الثلاثين عامًا، الشخصية الرئيسية في المسرحية هو العسكري ألبرشت فون فالنشتاين الذي خدم الملك فرديناند الثاني حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة في حرب الثلاثين عامًا، وتصور المسرحية فترة انهيار فالنشتاين، وتدور احداثها في أربعة أيام.

"أوريستيا".. ثلاثية أسخيليوس أجاممنون

في ثلاثية أسخيليوس، وهي الثلاثية الإغريقية الوحيدة الباقية، المؤلف يبين في كل أجزائها، أن المخطئ، يجب أن يعاقب، جزاء وفاقا لجريمته.

في مسرحية أجاممنون، الأولى في الثلاثية، تظهر بذور التراجيديا التي طغت على أسرة ملكية إغريقية من الزمن القديم، أما المسرحية الثانية في الثلاثية، "حاملات الشراب"، تكمل تراجيدية العائلة، أما المسرحية الثالثة في الثلاثية، "ربات الغضب"، نجد أوريستيس بن أجاممنون، رجلا عجوزا ملبوسا بروح شريرة ألحت عليه باستمرار ودفعته لقتل أمه.

"ثلاثية المكان" للكاتبة المصرية مروة مهدي

صدر فى عام 2022 ثلاث مسرحيات تحت عنوان: ” ثلاثية المكان” للكاتبة المصرية مروة مهدي، عن دار نشر صفصافة المصرية؛ وتضم ثلاث مسرحيات: “البيت”، “الحجرة”، و” النافذة”

كتبت مروة مهدي مقدمة “ثلاثية المكان” عن حرفية الكتابة للمسرح، وتحت عنوان “من عالم الخيال إلى عالم المسرح”، حيث تستعرض أدوات الكتابة المسرحية، عن طريق رصد خطوات تحول الفكرة عبر الكلمات إلى مخطط مسرحي للتقديم على الخشبة المسرحية. وتعرج الكاتبة على أدوات وتقنيات بناء المشهد المسرحي، وطرق تطوير الشخصية والاحداث الدرامية. مع التركيز على خصوصية الكتابة للمسرح، وعلى العناصر المادية للبنية المسرحية، في هنا والآن العرض.

