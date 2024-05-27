الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين الفتوى: طواف القدوم واجب والطهارة شرط أساسى (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الحاج طواف القدوم، فى حال وصوله إلى مكة المكرمة، لافتًا إلى أن الطهارة شرط صحة فى الطواف. 

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "المقصود بالطهارة هو إزالة الخبث والنجاسة وثيابك فطهر، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر يعنى على وضوء كامل، لو على جنابة لا يجوز أو غير متوضئ لا يجوز".

وتابع: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر السيدة عائشة بأن تفعل مثلما يفعل الحاج ولا تطوف بالبيت فى حال الحيض".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

تبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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