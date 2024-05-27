أمين الفتوى: طواف القدوم واجب والطهارة شرط أساسى (فيديو)

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الحاج طواف القدوم، فى حال وصوله إلى مكة المكرمة، لافتًا إلى أن الطهارة شرط صحة فى الطواف.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "المقصود بالطهارة هو إزالة الخبث والنجاسة وثيابك فطهر، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر يعنى على وضوء كامل، لو على جنابة لا يجوز أو غير متوضئ لا يجوز".

وتابع: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر السيدة عائشة بأن تفعل مثلما يفعل الحاج ولا تطوف بالبيت فى حال الحيض".

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