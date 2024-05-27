الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الاتحاد بهدف ناصر ماهر

تقدم الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

هدف الشوط الوحيد سجله ناصر ماهر بالدقيقة 28، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عمر جابر.

البداية كانت في الدقيقة 19، عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق عبد الله السعيد ليسدد المثلوثي كرة وصلت سهلة لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 25 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق زيزو شتتها الدفاع لتصل إلى حسام عبد المجيد الذي سدد رأسية مرت أعلى العارضة.

وبالدقيقة 42 أضاع نداي هدف محقق بعد جملة ثلاثية، بعدما سدد مرت بقليل على يسار مهدي سليمان.

وفي الدقيقة الأخيرة، كاد مابولولو يسجل هدف التعادل بعد تسديدة علت مرمى محمد صبحي بعدما أفلتها الأخير.



و يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.