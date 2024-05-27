الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة موسعة لإزالة التعديات بمدينة دمياط الجديدة (صور)

رئيس جهاز دمياط الجديدة
رئيس جهاز دمياط الجديدة يقود حملة اشغالات

قاد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة،  حملة مكثفة بالحى الاول والرابع بالمدينة يرافقة  معاونى رئيس الجهاز والمشرف العام على الادارة العامة للتنمية ورؤساء القطاعات والاحياء والادارات المعنية (الامن والتنمية واعضاء لجنة الازالة والتعديات)، لاتخاذ الإجراءات الصارمة لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات، ومواجهة التعديات على أملاك الدولة.

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تحرير محاضر اشغالات واتخاذ الاجراءات القانونية 

نوه  “خلف الله” إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لـ 2 مظلة خارج خطوط التنظيم ومصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة  وتم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز، وتحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدى على خطوط التنظيم والباعة الجائلين، مع إستكمال الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال تلك المخالفات.


كما تم ضبط عدد من ( التوك توك وتروسيكلات نباشين ) وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز ومصادرتها وإستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
 

جاء ذلك في إطار الحملات المستمرة على مدار الساعة بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

استرداد الدولة رئيس الجهاز دمياط الجديدة

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