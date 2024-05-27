أستاذ قانون دولي: آليات محاسبة الاحتلال موجودة لكن هناك عجز في تفعيلها

كشف د.أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، مدى انتهاك إسرائيل للقرارات الأممية وقرارات محكمة العدل الدولية بعد القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح الفلسطينية، قائلًا إن هناك انتهاك متعمد لإسرائيل من ناحيتين: الأولى أن هناك قرار صادر من محكمة العدل الدولية منذ أيام قليلة الذي تضمن الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح، وإسرائيل لا تستجيب، أما ما تم قصفه والعدوان عليه هو مناطق لخيام النازحين، حتى أن إسرائيل قالت بأن هذه المناطق ورفح تعتبر أماكن آمنة ومع ذلك فهم يجمعون الناس في منطقة حتى يحدثوا أكبر قدر ممكن من الخسائر تماشيًا مع ما ارتكبوه منذ بداية العدوان وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من التدمير البشري".

وأضاف أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة DMC، أن آليات محاسبة العدوان الإسرائيلي موجودة لكن هناك عجز في تفعيلها، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في أن هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يجب أن تتم محاسبتهم جنائيًا.

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت منذ فترة قصيرة مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، مؤكدًا أن العملية تحتاج إلى وقفة جازمة وحاسمة.