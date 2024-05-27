رافاييل نادال يخسر أمام زفيريف ويودع رولان جاروس من الدور الأول

ودع الإسباني رافاييل نادال، بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس من الدور الأول بخسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف، اللاعب الألماني بثلاث مجموعات دون رد.

خسر النجم الإسباني المجموعة الأولى بنتيجة 3-6، وبالرغم من عودته بقوة في المجموعة الثانية إلا أنه خسرها أيضًا بنتيجة 6-7، وأخيرًا خسر المجموعة الثالثة بنتيجة 3-6 في مباراة استمرت 3 ساعات و10 دقائق.

بعد هذه الخسارة، يبدو أن نادال، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بواقع 14 لقبًا، قد لعب آخر مبارياته في البطولة حيث قارب من إعلان اعتزاله، رغم أنه لم يحسم ذلك بشكل نهائي في خطاب مؤثر عقب هزيمته أمام زفيريف.

وأصبح زفيريف المصنف الرابع عالميًا ثالث لاعب فقط ينجح في نادال في هذه البطولة من بين 74 خصمًا لعب ضدهم في البطولة.

وأكد نادال أنه يرغب في العودة لـ باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 الصيف المقبل.