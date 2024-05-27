عبدالمنعم السيد: مصر خصصت 636 مليار جنيه للدعم فى الموازنة (فيديو)

قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قضية الدعم تشغل بال كل المصريين، فالدولة المصرية استطاعت تخصيص 636 مليار جنيه للدعم في الموازنة العامة للعام المقبل، وهذه تعتبر نسبة 23.5% من حجم إيرادات الدولة المتوقعة في العام المقبل.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء اليوم، خلال جولته في محافظتي البحيرة والإسكندرية، كان متعلقًا بمواد الطاقة أو الخبز أو السلع التموينية، كما شدد على أهمية قضية الدعم الموجه للمواد البترولية، خاصة بعد انتشار أقاويل مغلوطة عن عدم دعم الدولة المصرية لهذا القطاع.

وتابع: "نتحدث الآن عن دعم حقيقي قدمته الدولة المصرية في حدود 154.5 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية خلال العام المالي المقبل، أما العام المالي الحالي بلغ قدره حوالي 119 مليار جنيه".