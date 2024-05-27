إحالة أوراق فرد أمن إلى مفتى الجمهورية بتهمة قتل والدته بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم فرد أمن إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل والدته وحددت دور الانعقاد لشهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، صدر القرار بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

وترجع أحداث القضية رقم 8878 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليها بدائرة القسم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم "ب.م.ع" فرد أمن بمصنع سكر، قتل المجني عليها "ش.م.ا" والدته، بعد أن عقد النية على ارتكاب الواقعة، وعند اختفاء المجني عليها وبسؤال شقيقته عن والدته، اختلق لها رواية بأنها توجهت إلى محافظة القاهرة عند أحد الأطباء.

وكشفت التحقيقات عن أن التحريات توصلت إلى أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتوجه إلى مكان سكنها مستخدمًا سلاحًا أبيض وتعدى عليها حتى فارقت الحياة، وقام بلف جثمانها ببطانية وألقى بجثمانها والأسلحة المستخدمة داخل إحدى الآبار المجاورة للمسكن، وسرق بعض المنقولات المملوكة للمجني عليها، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أحالته إلى المفتي في جلستها المنعقدة.