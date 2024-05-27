الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مران الإسماعيلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين

الإسماعيلي
الإسماعيلي

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، استعدادا للقاء شقيقه القناه ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الإسماعيلي والقناة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يواجه الإسماعيلي نظيره القناة، في تمام الثامنة مساء الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

المران شهد خوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي أمس تدريبات استشفائية.

وخاض باقي عناصر الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة تحت قيادة الجهاز الفني المعاون.

كما أدى حراس المرمى، تدريبات شاقة تحت قيادة مدربهم مصطفى كمال والتي تضمنت تدريبات على التسديدات والكرات العرضية.

وحرص شوقى عوض عضو مجلس الإدارة وأشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين، على متابعة المران من خارج الخطوط.

وكان الإسماعيلي حقق ريمونتادا قاتلة أمام البنك الأهلي، أمس الأحد بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

ومن جانب آخر، قرر عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي إيقاف محمد حسن لاعب وسط الفريق لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 250 ألف جنيه.

يأتي ذلك في أعقاب ما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام  البنك الأهلي.

ويتطلع جهاز الفني لفرض سياسة الثواب والعقاب من أجل إعادة الانضباط بين كافة عناصر الفريق، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الجميع خلال الفترة المقبلة.

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