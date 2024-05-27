خبير اقتصادى: الدولة تستهدف تغطية المدفوعات عن العملة الصعبة (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي فرج عبدالله إن هناك عددًا من الإشارات الواضحة من خلال جولة رئيس مجلس الوزراء اليوم، كان أبرزها التوجه الحكومي نحو التحول إلى الدعم النقدي، فضلًا عن توفير بعض الآليات المستحدثة والرقمية في ضبط عملية الإنفاق وبحث ملف الدعم بمختلف أشكاله.

أضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف هنا من الضبط ليس خفض الدعم من الأرقام الحالية، ولكن هو عملية تحقيق الكفاءة المالية في جانب الإنفاق الخاص بالدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف بشكل أساسي تغطية كل المدفوعات عن العملة الصعبة خلال السنوات الثلاث القادمة.

تابع "لا بد من تكمين القطاع الخاص ودخوله في العملية الإنتاجية بشكل موسع، كما أشار رئيس الوزراء اليوم، مؤكدًا أن هناك مباحثات مستمرة مع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج".