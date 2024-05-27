الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: الدولة تستهدف تغطية المدفوعات عن العملة الصعبة (فيديو)

العملة الصعبة
العملة الصعبة

قال الخبير الاقتصادي فرج عبدالله إن هناك عددًا من الإشارات الواضحة من خلال جولة رئيس مجلس الوزراء اليوم، كان أبرزها التوجه الحكومي نحو التحول إلى الدعم النقدي، فضلًا عن توفير بعض الآليات المستحدثة والرقمية في ضبط عملية الإنفاق وبحث ملف الدعم بمختلف أشكاله.

أضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف هنا من الضبط ليس خفض الدعم من الأرقام الحالية، ولكن هو عملية تحقيق الكفاءة المالية في جانب الإنفاق الخاص بالدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف بشكل أساسي تغطية كل المدفوعات عن العملة الصعبة خلال السنوات الثلاث القادمة.

تابع "لا بد من تكمين القطاع الخاص ودخوله في العملية الإنتاجية بشكل موسع، كما أشار رئيس الوزراء اليوم، مؤكدًا أن هناك مباحثات مستمرة مع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج".

اكسترا نيوز فرج عبد الله الخبير الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدعم النقدي مجلس الوزراء العملة الصعبة القطاع الخاص

الأكثر قراءة

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح