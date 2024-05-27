الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس جامعة المنصورة يدشن مبادرة "الدقهلية بلا أمية"

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 611 اليوم الاثنين 27 مايو 2024 م برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، لِمناقشة الموضوعات التِي تُهِم الشَّأْن الجامعي، والتي من أبرزها تدشين مبادرة الجامعة مبادرة "الدقهلية بلا أمية" للقضاء على الأمية بـمحافظة الدقهلية.


وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن قضية محو الأمية تعد من أهم القضايا الجوهرية فى أى مجتمع ولم يعد محو الأمية مقتصرًا على تعليم الشخص القراءة والكتابة فقط، فقد أظهر هذا العصر الرقمي السريع التطور نوعًا جديدًا من الأمية يحتاج إلى المحو عبر تفعيل القدرة على الوصول إلى المعلومات واستخدام الأدوات والوسائط الذكية لحل المشكلات.


وتبنت جامعة المنصورة، هذه المبادرة لضمان انتفاع الشباب والكبار الذين لم يتلقوا أي تعليم نظامي على الإطلاق أو تلقوا القليل منه، ببرامج محو الأمية ومتابعتهم يمثل تحديًا كبيرًا من شأنه تغيير حياة ملايين البشر إذ يؤدي عدم امتلاكهم هذه المهارات إلى عدم قدرتهم على المشاركة بفعالية في عالم تؤدي فيه مهارات القراءة والكتابة والأدوات الرقمية دورًا متزايد الأهمية، وتمثل عامل استبعاد وعائقًا رئيسًا محتملًا أمام مشاركتهم بفعالية أكبر في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.


واستعرض الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تفاصيل مبادرة "الدقهلية بلا أمية" للقضاء على الأمية بمحافظة الدقهلية ومتابعة من تم محو أميتهم من ناحية مهارات القراءة والكتابة والمهارات الحياتية ومحو الأمية الرقمية.


وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومؤسسة حياة كريمة، بدراسة احصائيات محافظة الدقهلية وجد أنها تحتل المركز الثالث عشر بنسبة الأمية بين محافظات الجمهورية، وقد وجد أن مركز بلقاس به أكبر عدد من الأمية بين مراكز المحافظة يليه مركز ميت غمر.


وأشار إلى أن نسبة الأمية بمراكز المحافظة تتراوح ما بين 29.5 % بمركز بلقاس و9.9 % بمركز ميت سلسيل وأن نسبة الأمية بين الإناث أعلى من نسبة الأمية بين الذكور، حيث إن نسبة الأمية تصل الى 22.9 % في الاناث و16.7 % في الذكور. 
تتضمن خطة تنفيذ المبادرة ثلاث مراحل وهي: 


المرحلة الأولى: تتضمن محو الأمية بمركز بلقاس وتستغرق المرحلة الأولى من 4-5 شهور كنموذج استرشادى؛ لتجهيز فصول محو الأمية بالمدارس ومراكز الشباب بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرة كذلك سيتم تدريب طلاب جامعة المنصورة والمتطوعين على مهارات محو الأمية وتجهيز المادة العلمية الرقمية بخصوص محو الأمية ورفعها على مواقع الجامعة المختلفة.


المرحلة الثانية: العمل بالتوازى في باقى مراكز المحافظة التي دخلت المرحلة الثانية من حياة كريمة وهي تستغرق عاما كاملا.


المرحلة الثالثة: استكمال باقى مراكز محافظة الدقهلية وبدء متابعة ما تم تنفيذه في المرحلتين الأولى والثانية من خلال دورات تدريبية لمتابعة أداء من تمو محو أميتهم، وكذلك عقد ملتقى توظيف لهم.


الجدير بالذكر، تتضمن المبادرة أن مبادرة محو الأمية لن تقتصر على الكتابة والقراءة فقط ولكن محو الأمية الرقمية للتعريف بكيفية استخدام الخدمات الحكومية الرقمية عن طريق تحويل المادة العلمية إلى مادة رقمية لسهولة تداول المادة العلمية لمن تم محو أميتهم، ومتابعتهم بعد الحصول على شهادات محو الأمية.

الدقهلية محافظة الدقهلية محو الأمية الامية جامعة المنصورة

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