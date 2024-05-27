ناصر ماهر يتقدم للزمالك على الاتحاد السكندري

تقدم الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدف، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليا في بطولة دوري نايل.

وسجل هدف الزمالك الأول ناصر ماهر بالدقيقة 28، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عمر جابر.

و يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 16

وفي المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 30.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم، الاثنين، فى بطولة دورى nile، للحكم الدولى محمد معروف. وجاء طاقم الحكام كالتالى: "محمد معروف حكم ساحة، أحمد توفيق طلب مساعد أول، هانى عبد الفتاح مساعد ثان، إبراهيم محمد حكم رابع، عمرو الشناوى حكم فار، محمود وفا حكم مساعد فار".

يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم 11 لاعبا وهم كل من أحمد حمدى، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى للإصابة بالرباط الصليبى، شيكابالا إصابة فى العضلة الأمامية، مصطفى الزنارى إصابة في العضلة الخلفية، بينما يغيب سيف جعفر، ترافيس موتيابا، مهاب ياسر، يوسف أوباما، محمد عاطف، محمود علاء لأسباب فنية.