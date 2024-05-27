الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماة الوطن" بمطروح يطلق كورسات تأسيس في اللغات الأجنبية

حماة الوطن بمطروح
"حماة الوطن" بمطروح

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تنظيم أمانة التعليم بمركز مرسى مطروح كورسات تأسيس للطلبة في اللغة الفرنسية، يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كورسات تأسيس للطلبة 

وأكد النائب عيسي أبو تمر أن أمانة مركز مرسى مطروح أطلقت كورسات تأسيس للطلبة في اللغة الفرنسية بقاعة الحزب لمسيو تامر جبر مدرس عضو أمانة التعليم، وتحت إشراف أحمد ابوالمجد الوكيل أمين التعليم، بالمركز، بمتابعة من محمد محمد سالم الامين المساعد.

وأضاف أن الهدف من الكورسات التعليمية تحقيق أعلي استفادة للطلبة والطالبات، ونستهدف خلال الفترة المقبلة تنظيم كورسات تأسيس في اللغة الإنجليزية والقرائية والحسابية ومحو الأمية، موجها الشكر لكل من يقدم خدمة للعملية التعليمية من خلال العمل التطوعي تجاه أبنائنا الطلاب فلهم منا كل تحية وتقدير.

المراجعات النهائية للثانوية العامة

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى أن تنظيم فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة مستمرة خلال الفترة المقبلة في اللغة الإنجليزية والفرنسية، بقاعة حزب حماة الوطن بمطروح بجوار مديرية التربية والتعليم كل يوم خميس لمدة شهر، وذلك ايمانا بالدور المجتعي من الحزب قبل انطلاق الامتحانات الثانوية العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح لتخفيف العبء عن أولياء الأمور بتوفير كورسات تأسيس للطلبة في اللغات الإنجليزية والفرنسية والقرائية والحسابية ومحو الأمية، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

"حماة الوطن" بمطروح
"حماة الوطن" بمطروح
"حماة الوطن" بمطروح
"حماة الوطن" بمطروح
"حماة الوطن" بمطروح
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"حماة الوطن" بمطروح
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أمين حزب حماة الوطن بمطروح حزب حماة الوطن بمطروح كورسات تأسيس للطلبة اللغة الفرنسية مطروح

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