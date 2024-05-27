حماس ترد على مزاعم وجود مسلحين بموقع مجزرة رفح الفلسطينية

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان إن الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألفًا من أبنائنا، إضافة إلى أكثر من 81 ألف جريح، مشيرًا إلى أن أطفال فلسطين يقتلون بنيران الاحتلال وبأسلحة أمريكية دقيقة.

أضاف حمدان، خلال مؤتمر صحفي ببيروت، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يصعد من مجازره ضد المدنيين وأحدثها مجزرة رفح الفلسطينية.

ونوه إلى أن ادعاء الاحتلال بوجود مسلحين في موقع مجزرة رفح الفلسطينية "وقح وكاذب"، مضيفًا أن نتنياهو يسعى لتدمير القطاع وإبادة الشعب الفلسطينى.