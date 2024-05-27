الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتهم المتظاهرين فى تل أبيب بتقويض الحكومة لصالح حماس

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن التظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، تشهد حراكًا جديدًا، وتحولت من حركة عشوائية لاحتجاجات منظمة، سواء في القدس أو تل أبيب.

ولفتت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين، نظموا وقفة مناهضة لكلمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في جلسة الكنيست التي كانت مخصصة للحديث عن الوضع في الحدود الشمالية، بعد إعلان بلدية عند الحدود أنها انفصلت عن الحكومة بسبب تردي الأوضاع.

وأوضحت أن عائلات الأسرى والمحتجزين قاطعوا كلمة نتنياهو في الكنيست بالهتاف "الآن" للمطالبة بصفقة تبادل، وقالوا انظروا إلى أعينهم في إشارة إلى صور المحتجزين التي كانوا يحملونها.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالتنحي والاعتذار لشعبه

ولفتت إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قال لبنيامين نتنياهو أمام الكنيست إنه لا يستحق رئاسة الحكومة بعدما فقدوا عشرات الجنود، وتساءل لماذا ما زال نتنياهو رئيسًا للحكومة؟ يجب عليه طلب المسامحة والمغفرة من الشعب والتنحي عن المنصب، وقال له "أنت ممثل غير شرعي للحكومة وللشعب الإسرائيلي".

أوضحت دانا أن الشارع الإسرائيلي وأعضاء كابينت الحرب  أصبحوا متيقنين أن نتنياهو يعرقل المفاوضات، لأسباب شخصية وسياسية، وهناك أصوات خرجت تطالب بعقد صفقة فورية، والإطاحة بنتنياهو.

ونوهت إلى أنه وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن 70% يرون تقديم الانتخابات في إسرائيل، بينما وجه نتنياهو رسالة للمتظاهرين، وقال "أنتم تقوون حركة حماس وتقوضون الحكومة الإسرائيلية، محاولة الإطاحة بالحكومة قد تضر بسير المفاوضات".

وأشارت إلى أن 52% من الإسرائيليين لا يودون توسيع  العمليات العسكرية في رفح، خوفًا من أن الغارات العسكرية المكثفة قد تصل للمحتجزين.

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