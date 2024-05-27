الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على خلفية اتهامه بالاغتصاب.. حفيد البنا أمام محكمة الاستئناف فى جنيف

طارق رمضان
طارق رمضان

مثل حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابي، الأكاديمي طارق رمضان، اليوم الاثنين، أمام محاكمة استئناف في جنيف، بعد عام من تبرئته في هذه القضية من تهم الاغتصاب والإكراه الجنسي.

وتستمر محاكمة رمضان أمام دائرة الاستئناف الجنائية في جنيف 3 أيام، وهي تأتي قبل شهر من صدور حكم آخر بالاستئناف أمام القضاء الفرنسي، لكن من غير المتوقع صدور حكم فيها على الفور.

وقال روبير أسايل وفيرونيك فونتانا محاميا المدعية لوكالة الصحافة الفرنسية: موكلتنا واثقة ومصممة، وإن كانت كل جلسة تمثل محنة كونها تُذكر بليلة الرعب التي عاشتها في 28 أكتوبر 2008.

وأضافا: إنها تنتظر الاعتراف بها كضحية وإدانة المتهم بالاغتصاب، ولا مجال للشك في هذه القضية.

وتقول المدعية السويسرية إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار وكانت تبلغ الأربعين من العمر تقريبا عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالي 16 عاما.

ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس في 27 يونيو، قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به رمضان ضد إحالته على المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب عمليات اغتصاب بين عامَي 2009 و2016 استهدفت أربع نساء، وكان المدعي العام طلب إسقاط التهم الموجهة إلى ثلاث منهن.

وتؤكد المدعية أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى بعد 10 أعوام.

وتتفق جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معا في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبلها قبل أن يضع حدا للعلاقة.

لكن محكمة في جنيف قد برأت رمضان في 24 مايو 2023 من تهمة الاغتصاب والإكراه على إقامة علاقة جنسية وقضت بعدم وجود دليل ضده، وخلصت المحكمة إلى أن رواية صاحبة الشكوى كانت "متسقة ومفصلة بشكل عام" لكنها غير مدعومة بأي دليل مادي يؤكد حدوث الوقائع المعنية.

وقررت المحكمة تعويضه عن أتعاب محاميه بمبلغ يصل إلى 151 ألف فرنك سويسري، لكنها رفضت طلبه بالتعويض عن الضرر المعنوي، لكن النيابة والمدعية أعلنا على الفور استئناف الحكم.

حسن البنا طارق رمضان جنيف الاغتصاب القضاء الفرنسي

مواد متعلقة

القبة ترفع درجة الحرارة إلى 50.. العراق على موعد مع صيف ساخن

"إنقاذ الجندى رايان" يعود لصالات السينما الفرنسية فى ذكرى "إنزال نورماندى"

الدفاع المدنى فى غزة: انتشال 50 شخصًا بين شهيد وجريح برفح

مسيرة فى جنين تنديدًا بمجزرة الاحتلال برفح

ماكرون: لم يكن لدى أوروبا هذا العدد من الأعداء كما هو الحال الآن

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل استهدفت خيام النازحين برفح "عمدًا"

جيش الاحتلال يعلن مصرع قياديين فى حماس برفح

عاجل.. بيان من الجهاد الإسلامى بشأن استهداف الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

الأكثر قراءة

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح