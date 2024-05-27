الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة حمدان: إسرائيل تتحرك كدولة فوق القانون بدعم أمريكى

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن إسرائيل تتحرك كدولة فوق القانون بدعم أمريكي، مشيرًا إلي أن حكومة نتنياهو لا تحترم القوانين الدولية، وتنتهك كل الأعراف الإنسانية.

أضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي ببيروت، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال دمر المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وكل المرافق المدنية ولاحق النازحين حتى أماكن نزوحهم.

حمل حمدان، مسئولية مجزرة رفح الفلسطينية أمس، للولايات المتحدة التي تدعم الكيان المحتل، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

اسامة حمدان إسرائيل حركة حماس القانون حكومة نتنياهو نتنياهو

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