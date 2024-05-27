الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجدى حسن يطالب بتطوير قطاع الطب البيطرى فى مصر (فيديو)

الدكتور مجدي حسن
الدكتور مجدي حسن

دعا نقيب الأطباء البيطريين، د.مجدي حسن إلى تعزيز الاهتمام بملفات الطب البيطري وتطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أهمية دعم الأطباء البيطريين من خلال توفير فرص تعليمية وتمكينهم من الأدوات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة.

أشار نقيب الأطباء البيطريين خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد، إلى دور هؤلاء المحترفين في الحفاظ على صحة الإنسان والحيوانات، مؤكدًا أن تطوير المنشآت البيطرية يسهم في الحد من انتقال الأمراض والعدوى، كما دعا إلى وضع خطة عاجلة لتعزيز مهنة الطب البيطري وتفعيل منظومة الصحة الواحدة.

أكد أن الأطباء البيطريين يقدمون جهودًا كبيرة للمجتمع، وأن دورهم يمتد إلى القطاعات ذات الصلة، حيث يسهمون في الحفاظ على صحة الإنسان والوقاية من الأمراض، إضافة إلى فحص الشحنات الواردة للتأكد من صلاحيتها للتداول بالأسواق المحلية، والرقابة على الصادرات والواردات الغذائية خلال عمليات الفحص المستندي والظاهرى على الغذاء المستورد.

نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مجدى حسن الطب البيطري الأطباء البيطريين الاعلامية عزة مصطفى صالة التحرير المنشآت البيطرية

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