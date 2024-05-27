ستاد ريمس يستهدف التعاقد مع نجل كارلو أنشيلوتي بعد نهائي دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي ستاد ريمس الفرنسي مهتم بالتعاقد مع الإيطالي دافيد أنشيلوتي نجل ومساعد كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد الإسباني، لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن ريمس سيكثف المفاوضات مع دافيد البالغ من العمر 34 عامًا، لتدريب الفريق، رغم أنه لم يشغل من قبل منصب المدير الفني لفريق من قبل.

وأوضح التقرير أن ريمس مهتم بشدة بضم دافيد أنشيلوتي، بعد رحيل لويل ستيل في بداية الشهر وإقالة سامبا دياوارا في نهاية الموسم.

وتابعت الشبكة أن المفاوضات بين النادي الفرنسي وأنشيلوتي ستتكثف بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو على استاد ويمبلي.

ويرتبط دافيد مع ريال مدريد بموجب عقد حتى عام 2026، ويتمتع بخبرة قوية في الأندية الأوروبية الكبرى، حيث عمل ضمن طاقم والده في إيفرتون ونابولي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

واحتل ريمس المركز التاسع في الدوري الفرنسي، بتحقيق ثلاثة عشر انتصارًا وثمانية تعادلات وثلاث عشرة هزيمة على مدار الموسم.

وقبل الانضمام إلى طاقم كارلو أنشيلوتي، أمضى دافيد بعض الوقت مع فرق الشباب في ميلان، حيث لعب والده كلاعب خط وسط ثم مدرب.