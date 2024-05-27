الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ستاد ريمس يستهدف التعاقد مع نجل كارلو أنشيلوتي بعد نهائي دوري الأبطال

دافيد وكارلو أنشيلوتي
دافيد وكارلو أنشيلوتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي ستاد ريمس الفرنسي مهتم بالتعاقد مع الإيطالي دافيد أنشيلوتي نجل ومساعد كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد الإسباني، لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن ريمس سيكثف المفاوضات مع دافيد البالغ من العمر 34 عامًا، لتدريب الفريق، رغم أنه لم يشغل من قبل منصب المدير الفني لفريق من قبل.

وأوضح التقرير أن ريمس مهتم بشدة بضم دافيد أنشيلوتي، بعد رحيل لويل ستيل في بداية الشهر وإقالة سامبا دياوارا في نهاية الموسم.

وتابعت الشبكة أن المفاوضات بين النادي الفرنسي وأنشيلوتي ستتكثف بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو على استاد ويمبلي.

ويرتبط دافيد مع ريال مدريد بموجب عقد حتى عام 2026، ويتمتع بخبرة قوية في الأندية الأوروبية الكبرى، حيث عمل ضمن طاقم والده في إيفرتون ونابولي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

واحتل ريمس المركز التاسع في الدوري الفرنسي، بتحقيق ثلاثة عشر انتصارًا وثمانية تعادلات وثلاث عشرة هزيمة على مدار الموسم.

وقبل الانضمام إلى طاقم كارلو أنشيلوتي، أمضى دافيد بعض الوقت مع فرق الشباب في ميلان، حيث لعب والده كلاعب خط وسط ثم مدرب.

ستاد ريمس دافيد أنشيلوتي أنشيلوتي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي

مواد متعلقة

تأجيل مباراة بيراميدز ضد النصر في كأس مصر

تعرف على مواعيد مباريات المنتخب القادمة

المنتخب الأوليمبى يواجه كوت ديفوار وديًا استعدادًا للأولمبياد

لوكا مودريتش قبل مباراة دورتموند: نقوم بشيء تاريخي

برشلونة يودع تشافى بالفوز على إشبيلية فى ختام الليجا

تقارير تؤكد رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي في هذا الموعد

رسميًا.. جلطة سراي يُتوج بطلًا للدوري التركي للمرة 24

وداعية تشافي.. تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

أول تعليق أمريكي على مجزرة الخيام الإسرائيلية في رفح

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح