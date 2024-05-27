نقيب الأطباء البيطريين يكشف عن العجز فى عدد الأطباء (فيديو)

أكد د.مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين أهمية دور الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحًا أن مهمة الأطباء البيطريين تشمل الحفاظ على صحة الطيور والحيوانات ومنع انتقال الأمراض منها إلى الإنسان.

أشار حسن، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد، إلى أن هناك تحديات تواجه القطاع، منها الأمراض التي قد تنشأ من الداخل أو الخارج، ويتم ترصد هذه الأمراض بشكل دوري، كما تتم متابعة الموقف الوبائي من قبل وزارة الزراعة لحماية الثروة الحيوانية.

وأكد حسن أهمية البحث العلمي في مجال الطب البيطري، كما يجب متابعة التطورات العلمية وتطبيقها للتخلص من الأمراض بالطرق العلمية.

وفيما يتعلق بالكوادر البيطرية، أشار نقيب الأطباء البيطريين إلى وجود عجز في عدد الأطباء البيطريين، مشددًا على أنه يجب تعيين أطباء جدد بشكل مستمر للنهوض بالقطاع الطبي في المستشفيات والأنظمة الصحية.