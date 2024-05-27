الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: الغارة الجوية القاتلة فى رفح "حادث مأساوى"

نتنياهو
نتنياهو

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة على مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها “حادث مأساوي”.

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه في الكنيست يوم الإثنين، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس: “نحن نحقق في القضية، هذه هى سياستنا”.

وأضاف الزعيم الإسرائيلي أنه “بالنسبة لنا، كل «أذى» غير متورط هو مأساة”، وزعم أن الحادث وقع "على الرغم من بذل قصارى جهدنا لعدم إيذائهم".

ارتفاع أعداد الضحايا بمخيم النازحين في رفح 

 

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ويقول مسئولون في غزة إن 45 شخصًا على الأقل استشهدوا بعد أن أصابت الغارة الجوية الإسرائيلية خيامًا تؤوي النازحين. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في الهجوم.

وظل نتنياهو متحديًا خلال خطابه وتعهد بمواصلة القتال في غزة على الرغم من الإدانة الدولية للهجوم في رفح وحكم محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الذي أمر بوقفه فورًا.

رفح نتنياهو الغارة الجوية الإسرائيلية رئيس الوزراء الاسرائيلي غزة

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