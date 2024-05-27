الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

داعية: خطبة الجمعة للنبى فى غزوة الأحزاب كانت 6 دقائق

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الداعية الإسلامى رمضان عبد المعز إن خطبة الجمعة للنبى صلى الله عليه وسلم كانت 6 دقائق.

خُطبة النبي 

أكد عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النبى الكريم علم بقدوم الأحزاب وهى تحالف بها يهود ومشركو مكة وقبائل غطفان اجتمعوا على الهجوم على المدينة المنورة، وعند وصوله الخبر جمع الصحابة وطلب منهم الإشارة، وطلع عليهم سلمان الفارسى طلبا بحفر خندق، وتم تحديد المساحة تمنع دخول الأحصنة.

أضاف أن النبي (ص) في غزوة الأحزاب كان يحمل التراب على كتفيه فى حفر الخندق، ويبث روح الأمل فى الجنود لتهوين العمل الشاق عليهم.

طلب السكينة

أشار إلى أن النبى طلب السكينة من الله على الصحابة ونزلت عليهم بالفعل، حيث كانت هذه الغزوة شديدة الصعوبة على الصحابة والنبي.

وتابع: "النبى كان بيحب سورة سبح اسمك ربك الأعلى يوما، ويوم الجمعة كان بيخطب الخطبة قصيرة والصلاة كانت أكبر من وقت الخطبة فى حدود من ست لسبع دقائق على أقصى تقدير".

رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز دي ام سي لعلهم يفقهون برنامج لعلهم يفقهون

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