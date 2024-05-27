الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدة تدير كيان مشبوه لبيع الشهادت المزورة في الإسكندرية

حبس سيدة
حبس سيدة

نجحت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات المزورة – أكلاشية – عقود خالية البيانات معدة للتزوير – عدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحدى السيدات الإسكندرية كيان تعليمى جرائم الأموال العامة قسم شرطة أول المنتزه فيس بوك التواصل الاجتماعي

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