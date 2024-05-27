الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط كيان تعليم وهمي في منطقة النزهة

الأمن
الأمن

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارة  كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات مُدعيًا حصوله على وكالة من العديد من المؤسسات التعليمية بالبلاد  - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات خالية البيانات– مطبوعات دعائية للكيان المشار إليه – أكلاشية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن كيان تعليمى النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة قسم شرطة النزهة شهادات دراسية

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