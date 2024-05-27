ضبط كيان تعليم وهمي في منطقة النزهة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات مُدعيًا حصوله على وكالة من العديد من المؤسسات التعليمية بالبلاد - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات خالية البيانات– مطبوعات دعائية للكيان المشار إليه – أكلاشية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.