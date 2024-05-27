بوريل: جميع دول الاتحاد الأوروبى تستأنف تمويلها بالكامل للأونروا

أكد جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تستأنف تمويلها بالكامل للأونروا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق اليوم، قال بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه "شعر بالرعب من الأخبار الواردة من رفح بشأن الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل العشرات من النازحين، بما في ذلك الأطفال الصغار".

وأضاف: "إنني أدين هذا بأشد العبارات"، متابعًا: "لا يوجد مكان آمن في غزة. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات فورًا. يجب احترام أوامر محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف".

الغارات الجوية الإسرائيلية

جاء ذلك عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينيًا وأصابت عشرات آخرين، بحسب مسئولين، وكان معظم القتلى من النساء والأطفال وكبار السن. ووقع الهجوم في حي تل السلطان، حيث كان الآلاف يحتمون بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية هجومًا بريًا في شرق رفح قبل أكثر من أسبوعين.

وزعم المدعي العام العسكري الإسرائيلي الغارة الجوية بأنها "خطيرة للغاية" وقال إن التحقيق جار، وكان الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال خلال الليل إن طائراته "قصفت مجمعًا لحماس في رفح" ما أدى إلى مقتل ياسين ربيعة وخالد النجار، وكلاهما مسئول كبير في الحركة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.