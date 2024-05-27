الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"متلازمة الذاكرة الزائفة".. فرقة ديروط تُشارك في عروض مسرح قصور الثقافة بالصعيد

العرض المسرحي متلازمة
العرض المسرحي متلازمة الذاكرة الذائفة

قدم العرض المسرحي "متلازمة الذاكرة الزائفة"، لفرقة ديروط المسرحية على مسرح قصر ثقافة أسيوط، استمرارا للموسم المسرحي المكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمجان الذي تشهده كثير من المحافظات في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض “متلازمة الذاكرة الزائفة” على مسرح قصر ثقافة أسيوط

العرض مستوحى من رواية "استدعاء ذاتي" للكاتب "بليك كراوتش"، وتدور أحداثه حول محقق شرطة يبحث عن السبب وراء زيادة معدلات الانتحار داخل المدينة، وتقوده تحرياته إلى وجود مرض منتشر بين الناس يسمى متلازمة الذاكرة الزائفة، ذلك المرض هو سبب كل حالات الانتحار، فيتعمق فى البحث وارء سبب انتشار المرض، فيتم اختطافه وإخضاعه لتجربة جهاز حفظ الذاكرة ذلك الجهاز الذى يؤدي إلى تغيير تاريخ حياته بشكل كامل. 

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والعرض من إعداد محمود محمد، إخراج أحمد عبد العظيم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

وتقدم هيئة قصور الثقافة" 19 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تقام يوميا حتى الأربعاء 29 مايو، في الثامنة مساء، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

مواعيد عروض مسرح قصور الثقافة بالصعيد

وتقدم فرقة قومية سوهاج اليوم الاثنين العرض المسرحى "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" غدا الثلاثاء إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض الأربعاء المقبل مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

العرض المسرحي مسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة رواية الذاكرة الزائفة الانتحار

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