خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة في المنزل

تستعد ربات البيوت للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445 ومن الان تبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.



وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة لأنها من أكثر الوصفات التى تحب ربات البيوت أن تقدمها لاسرهن فهى من اشهر الأكلات الرئيسية التى تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة حسب طريقة الشيف فاطمة ابو حاتي.

مقادير عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة

الرقاق: 10 شرائح رقاق ناشف.

اللحمة: 1/2 كيلو لحمة مفرومة معصجة.

الشوربة: لتر شوربة.

اللبن: نصف لتر لبن حليب.

المرقة: مكعب مرقة.

القشطة: 3 ملاعق كبيرة قشطة.

الزبدة: نصف كوب زبدة ذائبة.

البيكنج بودر: 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

الحبهان: 5 فصوص حبهان.

القرفة: رشة قرفة

البصل: نصف كيلو بصل مفروم.

الملح: حسب الرغبة.

الفلفل الاسود: 1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

خطوات طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة



- الخطوة الأولى:

فى طاسة عميقة قومي بوضع ملعقتان كبيرتان سمنة على النار حتى تسيح “ تقدح جيدا” ثم شوحي فيها بصل مفروم ونضيف له البهارات وفلفل أسود ورشة حبهان ورشة قرفة.

- الخطوة الثانية:

قومي ب التقليب باستمرار حتى يذبل البصل ويأخذ اللون الذهبي ثم ضعي اللحمة المفرومة وقلبيها جيدا وعندما تصبح معصجة ضعي الملح والفلفل الأسود.

- الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة اللبن مع الشوربة في صينية على النار ثم أضيفي ملعقة بيكنج بودر للزبدة السائلة وقلبيها جيدا.



- الخطوة الرابعة:

قومي بوضع مكعب المرقة والملح والفلفل الأسود ويمكن إضافة ملعقة من السمن إليها ثم انتظرى حتى الغليان.

- الخطوة الخامسة:

قومي بسكب القليل من الشوربة على الرقاق ثم ضعي الواحدة تلو الأخرى في صينية مدهونة بالسمنة ثم ادهنى كل شريحة من الرقاق بالزبدة المضاف لها البيكنيج بودر وضيفي اللحمة بعد وضع نصف شرائح الرقاق في الصينية من الأسفل وكرر نفس الخطوات مع الشرائح المتبقية من الرقاق الناشف.

- الخطوة السادسة:

قومي بوضع شرائح الرقاق العلوية وضيفي 2 كبشة من الشوربة الدافئة على الرقاق وادهني الوجه بملعقتين من القشطة ثم ادخليها فرن بـ 200 درجة في الرف الأوسط، حتى تأخذ اللون الذهبي ثم اخرجيها من الفرن وتقطع وتقدم ساخنة.