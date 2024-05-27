لجنة أممية: الفلسطينيون ذوو الإعاقة في غزة يخشون القتل

قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص وذوي الإعاقة (CRPD) في بيان اليوم الاثنين، إن الفلسطينيين ذوي الإعاقة في غزة يخشون أن يُقتلوا بسبب محدودية فرص الفرار بسبب إعاقتهم، حسب وكالة اسوشتيد برس.

وقالت اللجنة: "إن الدمار الهائل الذي لحق بالإسكان والبنية التحتية المدنية والركام الناتج عنه أدى إلى تقليص أي إمكانية للحركة الضرورية للهروب والإخلاء وطلب الحماية".

ضحايا الهجوم الإسرائيلي من ذوي الإعاقة

ومن بين الأمثلة المذكورة حالة فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً مصابة بالشلل الدماغي فقدت أجهزتها المساعدة، بما في ذلك الكرسي المتحرك، واضطر والداها إلى حملها أثناء فرارها من شمال غزة إلى الجنوب وسط الهجوم الإسرائيلي.

وفي مرحلة ما، قالت الفتاة لعائلتها: "اتركوني هنا، وسوف تهربون"، على حد قول اللجنة. وأضافت أن الفتاة نجت لكنها معرضة لخطر النزوح مرة أخرى.

ودعت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وشددت على الالتزام باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تدعو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك في النزاعات المسلحة.