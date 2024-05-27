الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

"صناعة النواب" تنتهى من مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء الأسبوع المقبل

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، من مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء، عدا 3 مواد خلافية، تم إرجاء حسمها إلى اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مادتى النشر واللائحة التنفيذية.

وجاء من بين المواد الخلافية، المادة 31 المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة 32 المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه، والمادة 35 المتعلقة بتسجيل الأغذية.

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"صناعة النواب" تعدل نص المادة رقم 37 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء

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"صناعة النواب" تستكمل مناقشة تعديلات قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء


وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، حرص أعضاء اللجنة على حسم تلك المواد بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية، كباقي مواد مشروع القانون التى تم الانتهاء منها بالتوافق، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.


كما أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لا سيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشآة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، مؤكدًا أهمية التعديلات التى ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

لجنة الصناعة مجلس النواب محمد مصطفى السلاب هيئة سلامة الغذاء اللائحة التنفيذية

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